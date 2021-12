Erling Haaland përfundon në merkato

Shpërndaje







22:10 27/12/2021

Norvegjezi mes Spanjës e Anglisë, Barcelona kontakton Raiola

Erling Haaland është ëndrra e shumë skuadrave të mëdha në futbollin europian. Sulmuesi i Borusia Dortmund synon të jetë futbollisti që do hedh një hap të madh në merkaton e verë. Kampionati spanjoll shihet si destinacioni ideal për norvegjezin, me Barcelonën dhe Real Madrid të cilët tashmë kanë bërë edhe hapa para për të përpiluar ofertë zyrtare drejt Gjermanisë.



Sipas informacioneve të mediave botërore, Presidenti i Barcelonës, Juan Laporta ka kontaktuar me agjentin e futbollistit Mino Raiola, ku besohet të jetë diskutuar mundësia e transferimit të Haaland në ‘Camp Nou’. Laporta sheh te norvegjezi lojtarin që do të frymëzonte tifozët dhe të aspirojë lojtarët e rinj për të firmosur në vitet e ardhshme me katalanasit.



Në garë për të siguruar shërbimet e 21-vjeçarit janë edhe klubet angleze, Manchester City dhe Liverpul, teksa në gjurmët e tij gjendet edhe Paris Saint Germain. Për kartonin e tij, Dortmund kërkon jo më pak se 75 milionë Euro.



Klan News