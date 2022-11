Ermal Mamaqi mesazh për kritikët e librit të tij: Lexojeni, pastaj dilni për komente

Shpërndaje







21:24 07/11/2022

Ermal Mamaqi ka botuar së fundmi librin “Në garë me veten”, por mesa duket ky libër është pritur me habi nga disa. Ndoshta edhe duke e lidhur me një video të publikuar nga Ermali para disa kohësh në të cilën ai shprehej se të rinjtë nuk duhet të lexojnë romane.

Megjithatë më vonë ai është shprehur se ai vetë ka lexuar shumë libra biznesi mbase mbi 200 dhe se ka 12 vite që trajnohet për të arritur aty ku ai është tani. I pyetur nga Alekta Vejsiu gjatë natës së sotme në “Dance Albania” në Tv Klan për librin e tij ai jep një mesazh për të gjithë kritikët.

Emal Mamaqi sjell në vëmendjen e atyre që janë habitur se pse Ermali botoi libër, se shumica e shqiptarëve janë rritur me librat e Adelina Mamaqit, ndaj mund të thuhet se “e heq fisi”.

Alketa Vejsiu: Kam një pyetje se ke librin në dorë. Ke bërë një herë një status që kam përshtypjen që është keqkuptuar, në lidhje m leximin e romaneve. Unë kam asistuar në një trajnim tëndin dhe të kam pyetur njëherë dhe më ke thënë se sa libra leximi ke lexuar ti dhe unë dua ta nënvizojmë këtë se është shumë e bukur. Sa libra biznesi ke lexuar ti?

Ermal Mamaqi: Unë kam 12 vite që studioj dhe trajnohem për të arritur këtu ku jam , por nuk e kuptoj pse qenka kaq herezi e madhe që unë të shkruaj një libër sepse besoj se shumica e shqiptarëve, të paktën të brezit tonë janë rritur me librat e një shkrimtareje që quhet Adelina Mamaqi dhe meqë ne na heq dhe fisi i shkrimtarëve nuk duhet të ishte kaq tronditëse për disa njerëz që u ka vdekur qeni dhe tani lehin në Facebook mbrapa gardhit, uroj që të qetësohen dhe të lexojnë librin pastaj të dalin për komente./tvklan.al