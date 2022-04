Ermonela Felaj: Puna për legalizimin e kanabisit ka nisur

16:13 11/04/2022

Felaj: Shqipëria po pengohet nga RMV. Për presidentin e ri, s’ka rëndësi gjinia

Për nënkryetaren e Kuvendit, shqiptarët janë populli më europian-dashës në rajon, por sipas Felaj, kjo dashuri e madhe ka hasur në një pengesë që kësaj here kalon përtej Shqipërisë.

“E gjithë pengesa lidhet me RMV dhe raportet e saj me Bullgarinë. Kuptoni që ka një pengesë që nuk lidhet me Shqipërinë dhe Shqipëria nuk ka pse të mbetet peng i një pengese të tillë që në fakt nuk i kundërvihet thjesht interesave të qeverisë, por të gjithë popullit shqiptar”.

Teksa opozita nuk e priti mirë artikulimin që Rama i bëri përgjigjes së qytetarëve pro legalizimit të kanabisit mjekësor, mazhoranca socialiste ka nisur punën për këtë proces. Studimet dhe eksperienca ndërkombëtare, duket se janë dy metodat kryesore.

“Tanimë shkenca ka faktuar që kanabisi mjekësor që ka një përqindje të caktuar të përbërësit aktiv të tij mund të shërbejë në qetësimin ose kurimin e disa sëmundjeve degjenerative të trurit dhe jo vetëm. Po aq të rëndësishme janë edhe rregullat që lidhen jo vetëm me kultivimin, por edhe mënyrën e kultivimit, tregtimit sepse besoj do të shkojë për eksport në vendet që kanë. E gjitha do të kalojë në një proces të detajuar licensimi kështu që janë rregulla që duhet të përqendrohemi”.

Në debatin politik për identikitin e presidentit të ri, a e mbështet një deputete figurën e një gruaje në krye të Presidencës për katër vitet e ardhshme?

Nuk është kriteri i gjninisë ai që po kërkojmë domosdoshmërisht te presidenti i republikës. Mund të jetë një grua, mund të jetë një burrë, por nuk është kjo parësore”.

Nënkryetarja e Kuvendit gjatë intervistës për Klan News, u shpreh se drejtësia nuk duhet të jetë selektive, duke menduar njësoj si kryeminstri Edi Rama kur i bëri thirrje SPAK-ut të godasë fort dhe nga të gjitha anët.

