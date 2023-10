Ermonela Jaho rrëfehet në podkastin e kryeministrit

15:48 07/10/2023

“Listova në një ditar ëndrrat e mia dhe i realizova”

Jo pak herë në podkastin e tij zë i ka dhënë artistëve shqiptarë që kanë prekur majat e skenave botërore, të cilët janë bërë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. E padyshim në këtë listë nuk kishte si të mungonte, sopranoja Ermonela Jaho.

Edi Rama: Kur njeriu e sheh me sy hapur një ëndërr, sado e madhe ajo të jetë, arrin ta realizojë. Ermonela Jaho.

Ermonela Jaho: Faleminderit!

Në një rrëfim të pazakontë, Jaho ndau sfidat e jetës, rrugëtimin e saj artistik që i mundësoi kthimin e ëndrrës në realitet, duke e bërë sot një ndër sopranot me famë botërore.

“Të jem shumë e sinqertë, tani po e them, unë kam mbajtur një ditar, ajo ëndrra që fillonte diku, pikërisht që këtu, në Pallatin e Pionerëve e të tjerë e deri që në një ditë do doja të këndoja Traviatën në La Scala, Desdemona e Otello e të tjerë në të gjithë teatrot e botës. Një lloj çmendurie, por ishte kjo fantazia që e kisha bërë në një listë; do arrij këtu, do bëj këtë, do bëj atë dhe e kam sot e kësaj dite këtë ditar”, tha Jaho/

Por cila është formula që e udhëhoqi sopranon shqiptare në ngjitjen drejt majave të skenave botërore, teksa shpesh herë sikundër pohon edhe Edi Rama ëndrra e saj u pa me jo pak skepticizëm në Tiranën e atyre viteve.

Edi Rama: Kjo vajza ishalla nuk bëhet për ilaçe. Mirëpo, koha tregoi që ti këndove në “La Scala” dhe jo vetëm në “La Scala”. Si bëhet kjo?

Ermonela Jaho: Formula e vetme është diçka e brendshme, është ajo energjia, ajo flaka që secili prej nesh ka kur i vë qëllim vetes.

Jo vetëm ëndrra të realizuara, por edhe premtime të mbajtura. Një ndër to Jaho thotë se është edhe mbajtja e një seminari të dytë kantoje në Teatrin e Operas e Baletit, ku krahas të rinjve shqiptarë sopranoja pohon se i janë bashkuar studentë nga mbarë Europa.

“I kemi nga Serbia, nga Italia, nga Spanja, nga Franca, nga Gjermania, kanë ardhur nga rajoni absolutisht. Dhe kur sheh që ky teatër, i ri, i bukur, me kaq energji, po merr edhe studentë të marrin mësime, të bëjnë këtë bashkëpunim eksperience në fushën e kulturës, të operës”, tha ajo.

Sadisfaksioni më i madh për të në jetë thotë se ka qenë opera “Traviata”, por për herë të parë rrëfen edhe pasionet e panjohura për publikun.

Ermonela Jaho: Vrapi, peshat, shtanga, noti, me litar. 500 kërcime me litar çdo mëngjes! Ajo është kafja ime.

Edi Rama: Kjo ishte diva jonë Ermonela Jaho, Faleminderit!

