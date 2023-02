Ernest Muçi sinjale Sylvinhos

11:32 05/02/2023

21-vjeçari i jep fitoren Legias, “prenoton” ftesën në Kombëtare

Legia mban në presion Rakow kryesues dhe një dorë në këtë sukses e ka padyshim, Ernest Muçi. Lojtari i kombëtares shqiptare ishte vendimtar në fitoren 2-1 në transfertën e Zaglebie, me një gol me tepër vlera, pasi rezultoi edhe si i fitores për kryeqytetasit që konsolidojnë pozitat në vendin e dytë. Me avantazhin minimal 1-0 Legia shkoi drejt dhomave të zhveshjeve, teksa në fraksionin e dytë, Muçi shënoi emrin në listën e golashënuesve.



Lojtari i dalë nga akademia e Tiranës nuhati një krosim të Josue në zonë dhe me një devijim të lehtë tundi rrjetën kundërshtare për herë të dytë. Goli i tretë sezonal për Muçin, i cili ka kontribuar për skuadrën edhe me tre asistime. Në këtë sfidë, Muçi qëndroi në fushë për 78 minuta, ndërsa nga stoli e ndoqi lojtari tjetër shqiptar, Çelhaka.



Një paraqitje kjo dinjitoze nga ana e Muçit që dërgon sinjale për trajnerin e kombëtares shqiptare, Sylvinho, që mund të ketë ftesë për 21-vjeçarin në kualifikueset e Euro 2024. Me këtë fitore tashmë, Legia mban në -7 pikë distancën me kreun e renditjes, në një pozicion që e dërgon në grupet e Conference League në fund të sezonit.

Klan News