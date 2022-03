Ervin Salianji: Basha nuk ngjall as shpresë dhe as besueshmëri

22:48 11/03/2022

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji është shprehur se Basha nuk “ngjall shpresë as besueshmëri”.

Në emsionin “Zonë e lirë” në Tv Klan, Salianji tha se kryetari i PD-së ka një krizë të thellë besimi tek ai personalisht, gjë që sipas tij reflektohet tek e gjithë opozita.

Ervin Salianji: Në kohën kur Lulzim Basha si kryetar partie kishte siglën e Partisë Demokratike, kishte mbështetje po themi ndërkombëtare. Kishte për mendimin tim kandidatët më të mirë të Partisë Demokratike në shumicën e zonave, pothuajse në shumicën e zonave në këto 6 ku bëheshin këto zgjedhje. Kishte pjesën më të mirë të strukturës së Partisë Demokratike, kishte shumicën e grupit parlamentar.

Lulzim Basha nuk mundi dot që të ishte fitues dhe të tregonte që Partia Demokratike mund të bëhet një forcë fituese. Pse unë e mendoj kështu në emrin tim personal që Lulzim Basha është problem dhe barrë për opozitën dhe për Partinë Demokratike, pra pengesa kryesore që Partia Demokratike dhe kandidatët e saj të depërtojnë tek votuesit është Lulzim Basha sepse me të drejtë pa të drejtë, mua nuk më vjen mirë, fatkeqësisht e them që është kështu, Lulzim Basha si figurë politike për të drejtuar Partinë Demokratike të Shqipërisë nuk ngjall as shpresë as besueshmëri dhe ka një krizë të thellë besimi tek ai personalisht që reflektohet pastaj tek gjithë opozita./tvklan.al