Erzeni ka një shans të fundit që të qëndrojë në elitë, Bylisi dhe Kastrioti bien nga kategoria

Shpërndaje







23:59 29/05/2023

Erzeni e mbylli sezonin 2022/2023 në vend të tetë në kuotën e 40 pikëve. Shijakasit do të luajnë në Play Out kundër Korabit për të vendosur ekipin që në vitin e ardhshëm futbollistik do të garojë në elitën e futbollit shqiptar.

Sezonin e ardhshëm Bylisi dhe Kastrioti do të luajnë në Kategorinë e Parë.

Ndërkohë që skuadra e Kukësit siguroi mbijetesën, duke fituar në sfidën e fundit kundër Egnatias minimalisht.

Takimi u vendos nga goli i Shqiprim Taipit në minutën e 55’ të lojës.

Verilindorët e mbyllën kampionatin në kuotën e 45 pikëve në vend të 7, pesë pikë më shumë se sa shijakasit.

Kukësi arriti që në katër sfidat e fundit të kampionatit të merrte dy fitore dhe dy barazime, duke shmangur rënien nga kategoria e më të mirave.

Klan News