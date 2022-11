Erzeni-Kastrioti mbyllet 1-1

18:38 02/11/2022

Bylis-Teuta përfundon pa gola

Java e 11-të ka nisur me dy barazime. Erzeni-Kastrioti u mbyll me rezultatin 1-1. Fillimisht shënoi Greca për krutanët, por në pjesën e dytë barazoi Nonato për shijakasit që janë në vendin e tretë me 17 pikë.

Pa gola përfundoi sfida mes Bylisit dhe Teutës e luajtur këtë të mërkurë në Ballsh. Pavarësisht rasteve asnjë nga skuadrat nuk e shënoi dot. Ky rezultat e mban ekipin durrsak në fund të klasifikimit.

