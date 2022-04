Erzeni mban të hapur garën e titullit

13:07 28/04/2022

Ekipi nga Shijaku mund Tiranën në volejboll për meshkuj

Erzeni mbajti ende të hapur garën për titullin kampion në volejboll për meshkuj, duke mundur Tiranën në kryeqytet në finalen e tretë. Ekipi nga Shijaku fitoi me rezultatin 3 – 1 me sete sfidën e zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës në sallën sportive “Feti Borova”. Një lojë më e vendosur e miqve dhe paraqitje me gabime e vendasve.

Parid Uruçi: Kemi besuar shumë te forcat tona që ndeshjen e parë, por kemi bërë gabime që nuk i kemi bërë gjatë kampionatit, por urojmë që kjo të jetë nëj kthesë dhe shpresojmë te titulli kampion.

Arben Sako: Duke e pasur të sigurtë titullin, sipas nesh dhe opinionit, menduam që është çdo gjë vaj, por nuk është ashtu. Unë e kam thënë se volejbolli është një sport që je në qiell dhe më pas të fut në dhe siç bëmë ne sot. Por ne do të stërvitemi do të shikojmë difektet dhe pse jo të ngremë trofeun në Shijak.

Bardheblutë kryesojnë me rezultatin 2 – 1 me ndeshje. Tirana e ka fituar titullin e fundit kampion para 28 vitesh, ndërsa Erzeni në vitin 2018 kur drejtohej nga trajneri aktual i bardhebluve Arben Sako. Ndeshja e radhës do të zhvillohet të shtunën në pallatin e sportit “Dhimitraq Goga”.

