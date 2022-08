Escobar dhe Lajçak në veri të Kosovës

12:26 25/08/2022

Të dërguarit për dialogun takim me përfaqësues të komunitetit serb

Të dërguarit e SHBA dhe BE për dialogun Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak ndodhen sot në veri të Kosovës. Ata kanë nisur takimin me përfaqësues të komunitetit serb pak ditë para se të nisë zbatimi i masave të reciprocitetit për dokumentet shtesë dhe targat.

Ky takim i tyre vjen pasi më herët ishin në zyrën e Presidentes Vjosa Osmani dhe Kryeministrit Albin Kurti.

Pas takimit me kreun e qeverisë kosovare, emisarët specialë deklaruan se morën garanci se do të ketë qetësi në veri të vendit më datë 1 Shtator ku nuk do të ketë përshkallëzim të situatës dhe dhunë.

Klan News