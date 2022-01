Escobar e Lajçak në Prishtinë, takime për bisedimet me Serbinë dhe Asociacionin

16:00 31/01/2022

Në Prishtinë sot qëndrojnë i dërguari i posaçëm i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe atij të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak. Takimi i parë i tyre do të jetë me Presidenten Vjosa Osmani, pasdite.

Në prag të vizitës së tyre në Kosovë në media janë publikuar disa propozime rreth Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Presidentja tha se ato asnjëherë nuk i janë propozuar palës së Kosovës por sipas saj ajo që është problemi i madh është që përfaqësues të Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje të dëmshme që Serbisë i kanë dhënë kompetenca ekzekutive në të kaluarën.

“Është e zeza në të bardhën, është letër e nënshkruar nga ish-Kryeministra të Kosovës, tash të cilët fshihen mbrapa komunitetit ndërkombëtar e që nuk i bën mirë Kosovës. Ne nuk do të lejojmë të krijohen modele që do ta bëjnë shtetin tonë jofunksional. Edhe në intervistën e tij të fundit Escobar e tha qartë. Kërkesa e tij është e kundërta e kësaj, që mos të implemetohen modele që veriun e Kosovës e shndërrojnë në Republika Srpska të re, që do të binte në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës”, ka thënë ajo.

