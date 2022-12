Escobar viziton Prishtinën. Gazetarja: U takua me presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti

20:37 12/12/2022

Zëvendës-Ndihmës Sekretari i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, Gabriel Escobar ka vizituar këtë të hënë Prishtinën. Mësohet se ai ka zhvilluar takime me presidenten Vjosa Osmani si dhe me kryeministrin Albin Kurti, takime të cilat sipas raportimit në një lidhje direkte nga gazetarja Blerta Dalloshi Berisha janë zhvilluar pa praninë e mediave.

Reis Çiço: Si është situata në momentet që flasim, ka përmirësime, është e njëjtë epoka ndonjë incident?

Blerta Dalloshi Berisha: Sipas raportimeve, situata vazhdon të jetë e njëjtë në veri të Kosovës. Rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuar ndërsa kufijtë ende nuk janë rikthyer për të funksionuar. Rrugët vazhdojnë të jenë të mbyllura. KFOR-i është duke bërë përpjekje që në negociata me qytetarët serb atje të zhbllokojnë rrugën, por vazhdojnë në një situatë të njëjtë.

Reis Çiço: Blerta ju jeni në Prishtinë. Sot atje ndodhet për vizitë edhe i dërguari special Gabriel Escobar. Çfarë ka biseduar ai me qytetarët e Prishtinës dhe a ka patur ndonjë deklaratë nga Escobari?

Blerta Dalloshi Berisha: Escobar është takuar me presidenten Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti, mediat te presidentja janë lejuar të marrin vetëm pamje, ndërsa te Kurti as për pamje nuk janë lejuar. Sipas komunikatës së presidencës thuhet se presidentja e ka njoftuar Escobarin dhe ka kërkuar që të lirohen sa më shpejt rrugët dhe të hiqen barrikadat në rrugët që të çojnë në pikat kufitare Jarinjë dhe Bërnjak. Ndërsa ka thënë se këto barrikada në kalime janë bërë me qëllim që të shtyhet dialogu dhe të mos dialogohet për marrëveshjen finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë./tvklan.al