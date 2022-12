Escobar viziton Prishtinën. Takohet me Osmanin dhe Kurtin, diskutohet situata në veri

00:04 13/12/2022

Në kulmin e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë në Prishtinë ka mbërritur i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Ai zhvilloi takime të veçanta me Presidenten Vjosa Osmani dhe Kryeministrin Albin Kurti, por nuk ka bërë asnjë koment lidhur me bisedat e zhvilluara me ta.

Në anën tjetër, zyra e Presidentes Osmani dhe Kryeministrit Kurti ka njoftuar se gjatë takimit u diskutua edhe për situatën në veri, ndërsa u theksua se barrikadat në rrugë duhet të largohen menjëherë.

Prishtinën do e vizitojë të enjten edhe emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.

