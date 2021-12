Escobar zhvillon sot vizitën në Shqipëri, do të takohet me Ramën dhe Bashën

08:19 09/12/2021

Zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit i SHBA për Çështjet Europiane dhe Euroaziatike dhe i Dërguari i Posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të zhvillojë këtë të enjte vizitën e tij të parë në Shqipëri. Ambasada amerikane në Tiranë njoftoi disa ditë më parë se qëllimi i vizitës është për të thelluar miqësinë e ngushtë mes dy vendeve, e mbështetur në vlerat e përbashkëta demokratike.

Sipas një njoftimi thuhej se Escobar do të takohet me Kryeministrin Edi Rama, Ministren e Jashtme Olta Xhaçka, Kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe udhëheqës të tjerë për të rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për demokracinë e Shqipërisë, integrimin në BE, bashkëpunim më të fortë në mbrojtje dhe mundësi për tregti e investime.

“Ashtu siç shkruhet në Urdhrat Ekzekutivë të Presidentit Biden, Escobar do të diskutojë gjithashtu edhe mbi vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara për të luftuar korrupsionin, pandëshkueshmërinë dhe përpjekjet për të minuar demokracinë në Ballkanin Perëndimor”, thuhej në një njoftim të ambasadës amerikane.

Kujtojmë se një ditë më parë SHBA-ja vendosi sanksione ndaj dhjetëra individëve dhe subjekteve në të gjithë Evropën duke shënjestruar edhe një grup të krimit të organizuar me qendër në veriun e Kosovës. Bëhet fjalë për biznesmenin serb Zvonko Veselinoviç, vëllain e tij dhe një sërë bashkëpunëtorësh.

Vendimi erdhi pak javë pasi Escobar tha se korrupsioni në vendet e Ballkanit Perëndimor do të vijojë të ketë sanksione nga SHBA. Po ashtu vizita e zv/ndihmës Sekretarit të Shtetit zhvillohet 2 ditë para Kuvendit Kombëtar të 11 Dhjetorit./tvklan.al