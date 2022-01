“Është e Kristit”, Dea tregon publikisht dhuratën speciale që i ka bërë fronisti

Shpërndaje







12:47 02/01/2022

Në emisionin “Jo vetëm modë” në Tv Klan fronistja e “Love Story”, Dea ka treguar më shumë detaje përsa i përket eksperiencës së saj në “Love Story”. Ndër të tjera, ajo ka treguar raportin që ka me Kristin dhe për më tepër ka bërë publike dhuratën që fronisti i ka bërë.

Dea: Për mua ka shumë rëndësi që një djalë të më vlerësojë dhe të ndihem e vlerësuar. Shpresoj që të më pëlqejnë gjithmonë sepse mund të dalë ndonjë detaj që mund të ma prishë mendjen.

Unë ndaj pozicionin me një vajzë tjetër, jemi të dyja froniste dhe panelin e djemve supozohet e ndajmë së bashku. Nuk është se e shoh si konkurrente sepse ne jemi të dyja persona të ndryshëm.

Kapelja është e Kristit sepse ai e ka kështu tipike, nuk e di nëse do e vendos nesër dhe ma ka bërë dhuratë sepse ai i vendos zakonisht në të gjitha emisionet. Unë jam në luftë me veten për shumë djem, është shumë e vështirë. Nuk e di si të ia bëj deri në fund, por është kapele e bukur dhe unë mendoj se më shkon. Ka dashur të zgjojë atë reagimin tek unë sepse pak më përpara, disa minuta më përpara emisionit ai kishte thënë se më pëlqen Dea dhe mbase zgjodhi një vajzë që e dinte se do ta refuzonte për të krijuar atë situatën dhe ndoshta unë rashë grackë e saj./tvklan.al