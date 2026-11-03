Modelja dhe moderatorja Beniada Nishani ka ndarë me ndjekësit një tjetër moment nga jeta e saj private, duke konfirmuar edhe një herë se po shijon një periudhë të bukur në aspektin sentimental. Edhe pse zakonisht preferon ta mbajë lidhjen larg vëmendjes publike, këtë herë ajo ka bërë një përjashtim në rrjetet sociale.
Përmes një “Instastory”, ajo ka ndarë një fotografi ku shfaqet pranë partnerit të saj. Çifti duket se po kalon një moment relaksi, ndërsa ndodhen të ulur në krevat. Por vëmendjen më të madhe e ka marrë mesazhi humoristik që Beniada ka shoqëruar fotografinë.
“Është i duhuri kur të bën të gjitha fotot që do dhe nuk ankohet kurrë”, shkruan modelja, duke lënë të kuptohet se partneri i saj është gjithmonë i gatshëm t’ia plotësojë dëshirat.
Ky postim vjen disa muaj pasi Beniada vendosi të flasë më hapur për jetën e saj private, duke zbuluar se kishte nisur një lidhje të re dashurie dhe se nuk ishte më beqare.
Gjatë një interviste në shkurt të vitit 2026, ajo tregoi se personi që i kishte rrëmbyer zemrën ishte italian dhe se njiheshin prej disa vitesh. Sipas saj, gjithçka kishte nisur nga një miqësi e gjatë, e cila më vonë ishte shndërruar në një marrëdhënie romantike.
“Nuk jam single. Është dikush në jetën time. Nuk kam akoma një propozim, as një unazë. Nuk i dihet asnjëherë. Unë jam vajzë e çiltër. Por nga ana personale jam munduar të jem e tërhequr. Të mos i tregoj gjërat pa qenë zyrtare. Është i huaj, është italian. Duhet që mashkulli të propozojë, pastaj vendosim ne. Ndihem shumë mirë, jam shumë e lumtur”, ishte shprehur ajo.
Në të njëjtën intervistë, modelja kishte treguar edhe se partneri kishte qenë prej kohësh pjesë e rrethit të saj shoqëror, por më pas kishte vendosur të ndërmerrte hapin e parë për ta kthyer miqësinë në dashuri.
“Kur gjërat i merr me pozitivitet, ecin më mbarë. Njihemi prej kohësh, kemi qenë shokë prej vitesh. Pastaj mori guximin… sepse jam tradicionale shqiptare me të vjetrën. Kemi disa vite që njihemi”, rrëfeu Beniada.