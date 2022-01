“Është kërcënim për shëndetit publik”, tenistit Djokoviç i anulohet viza dhe arrestohet në Australi

Shpërndaje







09:29 15/01/2022

Novak Djokovic është arrestuar nga autoritetet në Australi përpara një seance gjyqësore që do të përcaktojë nëse ylli i tenisit do mund të qëndrojë në vend edhe pse është i pavaksinuar.

Për tenistin serb ka një urdhër dëbimi, pasi viza e tij u anulua për herë të dytë dhe qeveria e cilësoi 34-vjeçarin si një kërcënim për shëndetin publik.

Avokatët e tij e kanë apeluar vendimin dhe seanca për vendimin përfudimtar kundër tij është parashikohet që të mbahet të dielën në mëngjes.

Djkoviç prej disa ditësh është duke u përballur me autoritetet në Australi për shkak se udhëtoi pa qenë i vaksinuar.

Në fillim ai arriti që të siguronte një leje të veçantë mjekësore, por më pas iu anulua dhe ai u fut në izolim. Pasi vendimin e dërgoi në gjykatë, kjo e fundit i dha të drejtë por autoritetet australiane i anuluan sërish vizën.

Djokovic kërkon të luajë Australian Open të hënën në Melburn, por ende nuk dihet nëse ai do të jetë gati për të zbritur në fushë. Nëse do të fitonte turneun, ai do të bëhej tenisti më i suksesshëm për meshkuj në historinë e sportit me 21 tituj të mëdhenj./tvklan.al