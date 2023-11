“Është një fëmijë shumë social”, Xhoana për djalin e saj: E kam motiv

Shpërndaje







15:58 04/11/2023

Në një intervistë për “Jo Vetëm Modë” Xhoana Kurti, një nga konkurrentet më interesante të edicionit të parë të ‘Love Island Albania’, ka rrëfyer më shumë mbi përditshmërinë e saj.

“Unë ditën e kam shumë aktive, zgjohem në orën 10 të mëngjesit. Njëherë dal me djalin se e ka atë të dalurën e mëngjesit me se s’bën, e kam kusht dhe më pas merrem me veten dhe gjërat e mia, projektet që jam duke nisur. Nuk jam njeri që më pëlqen shumë sporti, jam pak më shumë class, por në momentin që ndihem e mërzitur vetëm xhiro me makinë, asgjë më tepër. “

Pjesa më e rëndësishme e jetës së saj është djali i saj i vogël, për të cilin tregon se nuk e ka mbajtur të fshehtë, thjesht ka zgjedhur ta mbrojë nga opinioni publik.

“Nuk është se e mbajta të fshehtë, thjesht nuk e bisedova me zë të lartë aty. Gati 90% e banorëve e dinin, e dija që do gjykonin dhe për çdo gjë do kapeshin tek djali. Madje e kanë bërë, gjë që mua nuk më ndikon fare, fare. Ka qenë koha më e gjatë që kam qëndruar pa djalin. 90% të lotëve kanë qenë për të se nuk po rrija dot më, doja ta dija si ishte, sa ishte rritur, a i ishin rritur flokët se e kisha qeth para se të hyja. Faleminderit Zotit, është një fëmijë shumë social, kalon shumë kohë me mamin, vjehrrën apo babain tim. Nuk jam si ato mamatë e moçme, të fiksuara. Unë dua thjesht që fëmija im të jetë mirë, të ketë çdo gjëtë nevojshme, një edukim të mirë dhe të bëhet dikush në jetë. Unë me djalin tim jam përditë, por nuk është e nevojshme që unë t’ja tregoj gjithë botës që ja ku është djali im. Në fund të ditës, vetë po e rris, vetë po merrem me të, mamaja ime është e palodhshme, është heroinë. Kam pasur shumë vështirësi, por e kam marrë me sportivitet dhe fëmijën tim e kam parë si një motiv për të luftuar më shumë.”/tvklan.al