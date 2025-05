Infertiliteti është një problem që po bëhet gjithnjë dhe më i përhapur në mbarë botën. Të dhënat e viteve të fundit tregojnë një rritje alarmante të rasteve të infertilitetit tek meshkujt.

E ftuar në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan mjekja obstetër-gjinekologe, Otilja Dekovi tha se faktorët që ndikojnë në këtë gjendje janë të shumtë dhe shpesh të lidhur me stilin modern të jetesës. Ndër to ajo cilësoi duhanpirjen, veset dhe moshën që gratë kryesisht vendosin që të kenë një fëmijë.

“Janë shtuar rastet dhe dy janë arsyet. Ka një rritje të faktorit mashkull si shkak i infertilitetit, duhet ta themi, sepse gjithmonë mendohet gruaja ajo që ka më shumë mundësi që të ketë probleme në çift. I atribuohet më shumë, gjë që nuk është e vërtetë në fakt, sepse të dy partnerët mund të kenë shkaqet e veta dhe marrin pjesë në mënyrë të barabartë në infertilitet. Mendoj se kjo është multifaktoriale dhe ngaqë në vendin tonë nuk ka studime të mirëfillta për këtë gjë, për të identifikuar shkaqet që çojnë në këtë problem. Mendoj se është stili i jetesës. Duhanpirja dikon shumë në një parametër të spermës që është lëvizshmëria. Një arsye tjetër që mendoj se ka ndikuar shumë në rritjen e rasteve është mosha më e madhe kur gruaja po kërkon një shtatzëni. Ndryshimi i mentalitetit dhe trendi që është sot, nuk është për ta kërkuar më një shtatzëni që kishte dikur.”

Mjekja sqaroi gjithashtu publikun se ndërhyrjet mjekësore, për t’i dhënë mundësinë çifteve që të kenë fëmijë, janë të sigurta dhe aspak të frikshme. Otilja Dekovi këshilloi gjithashtu të gjitha vajzat dhe gratë që në raste të tilla, kur vërejnë se diçka nuk shkon duhet që të drejtohet tek specialistët e duhur për të identifikuar shkakun dhe për të gjetur një zgjidhje.

“E para duhet të paraqiten tek specialisti i duhur për të identifikuar shkakun. Nëse është e mundur t’i ndihmojmë me gjëra më të thjeshta pa shkuar tek infertilizimi in vitro, e kemi bërë me qindra herë këtë dhe kemi pasur sukses. E dyta mos të kenë frikë nga fertilizmi in vitro sepse nuk është asgjë e frikshme. E rrethojmë me një stigmë, që nuk është aspak vërtetë. Unë do thoja shyqyr që është. Ka dhe nga ata që bëjmë pyetje, nëse del fëmija normal. Po, ka më shumë se 10 mijë fëmijë nëpër botë që kanë ardhur në jetë nga teknika in vitro. Ose, a është fëmija im? Po, pse të mos jetë fëmija jot, për aq kohë sa të është thënë se i ke qelizat e mjaftueshme, spermatozoidët dhe vezët. Nuk kanë pse të kenë frikë. Është një procedurë e thjeshtë për të cilën duhet të kenë komunikim të vazhdueshëm me mjekun.”/tvklan.al