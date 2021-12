“Është shumë e rëndë”, Sellma e nxehur me Kristin: S’toleroj askënd të më përmend familjen

Shpërndaje







20:42 20/12/2021

Debati mes Sellmës dhe Kristit gjatë emisionit “Love Story Talk:” ka vijuar dhe gjatë spektaklit të sotëm në “Love Story” në Tv Klan.

Debati ka agravuar dhe Sellma është shprehur se ajo që kishte bërë Kirsti është shumë e rëndë.

Kristi: Nuk dua të komentoj fare për këtë histori më duket pa sens. Nuk dua të them asgjë.

Sellma: Banale është e folura e Kristit gjithmonë dhe gjërat kanë agravuar. Njerëzit e familjes time janë më trë rëndësishmit dhe unë nuk toleroj askënd që flet dhe të mos jetë i përgjegjshëm për fjalët që thotë.

Pas këtyre ka ndërhyrë Alketa Vejsiu e cila tha se ka folur me Kristin dhe ai ka thënë se ka qenë gjithçka në kuadër të një batute humori.

Por Sellma tha se nëse do të përsëritej kjo situatë dhe ajo nuk do mbante përgjegjësi për ato që do të bënte.

“Thjesht të mos ndodh më dhe kaq, se dhe unë nuk do mbaj përgjegjësi për ato që do them”, u shpreh ajo.

Ndërkohë më tej ka ndërhyrë Jerina e cila ka replikuar me Sellmën.

Jerina: Nuk jam dakord me përgjigjen e Sellmës ndaj familjes së Kristit. Kjo përgjigja dhëmbë për dhëmbë nuk është dinjitoze për asnjë. Ndoshta në të ardhmen nuk e justifikoj Kristin për atë që bëri, por të kthehesh tek motra dhe mamaja nuk është etike fare.

Sellma: Nuk është e justifikueshme fare. Nëse ai nuk mban përgjegjësi… Unë thash që ju jeni mësuar të bëni shou. Ajo që ka bërë Kristi është turp./tvklan.al