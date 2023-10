“Është tipi im, nuk i dihet”, Glen harron Artemisën dhe zbulon me kë do donte të ishte çift

Shpërndaje







13:51 11/10/2023

Glen ka rreth një javë e gjysmë që ka lënë vilën e “Love Island Albania” pasi Artemis zgjodhi të mos i jepte votën e saj për të qëndruar. I ftuar në programin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ishullori nga Peshkopia thotë se nuk ka hatërmbetje me Artemis, por nëse do të ishte në vend të saj do të vepronte ndryshe.

Glen shton se ka një vajzë brenda vilës që i përshtatet shumë, madje nuk i dihet se ç’mund të rezervojë e ardhmja për ata të dy.

Glen: Jo, me thënë të drejtën isha mirë me të gjithë. Artemis vërtet më ka nxjerrë nga loja, por… nuk e kam marrë shumë personale. Ishte në një pozicion shumë të vështirë.

Aldo: Çfarë të bënte edhe ajo e shkreta!

Glen: Po, edhe vërtet po të isha unë në pozicionin e Artemisit, do kisha zgjedhur atë.

Aldo: Do kishe bërë të njëjtën gjë?

Glen: Jo, jo ndryshe, do mbaja atë.

Aldo: Do e mbaje?

Glen: Po. Ishim bashkë për dy javë, por mua më erdhi shumë keq. Nëse do të ishte votimi im i rëndësishëm për të ndenjur në lojë, po.

Aldo: Me kë do doje të ishe çift?

Glen: Më shumë nga të gjithë, Uedën. Ueda është një vajzë shumë fantastike, shumë inteligjente. Si unë, jeton në Londër, një gjë shumë e rëndësishme. Më shumë, në pamje është tipi im edhe po, një vajzë shumë simpatike. Kur jam ndarë me Artemis kam shprehur pëlqim për Uedën dhe Aishah, por më shumë Uedën.

Aldo: Që do të thotë nuk i dihet ç’mund të ndodhë më vonë në Londër?

Glen: Kush e di… kurrë mos thuaj kurrë.

Aldo: Prindërve të tu cila prej vajzave u pëlqeu?

Glen: Prindërit? Më shumë Uedën./tvklan.al