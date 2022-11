Estee Lauder do të blejë markën e modës Tom Ford

11:09 16/11/2022

Në një marrëveshje prej 2.8 miliardë Dollarësh

Kompania kozmetikës, Estee Lauder bëri me dije se ka arritur një marrëveshje për të blerë markën amerikane të modës Tom Ford për 2.8 miliardë Dollarë , që do të ishte blerja e saj më e madhe.

Marrëveshja do të ndihmojë Estee Lauder të rrisë ofertat e saj luksoze në një kohë kur kërkesa për veshje dhe aksesorë të nivelit të lartë mbetet elastike pavarësisht inflacionit rekord në Shtetet e Bashkuara. E themeluar nga stilisti Tom Ford në 2005, marka luksoze është e njohur për veshjet e saj për meshkuj, por gjithashtu numëron veshjet e grave, çantat, kozmetikën dhe parfumet si pjesë të linjës së saj të produkteve.

Marrëveshja është e fundit në një seri blerjesh nga Estee Lauder, duke përfshirë marrjen e kontrollit të plotë të pronarit të markës së kujdesit të lëkurës Ordinary Deciem vitin e kaluar për rreth 1 miliard Dollarë.

Tom Ford kishte hyrë në negociata ekskluzive me Estee Lauder javën e kaluar, duke mposhtur ofertat konkurruese nga kompanitë duke përfshirë pronarin e Gucci Kering raportoi të premten Financial Times.Estee Lauder pret të financojë transaksionin përmes një kombinimi të parave kesh, borxhit dhe 300 milionë dollarëve në pagesat e shtyra për shitësit që do të kthehen në Korrik 2025, tha kompania.

