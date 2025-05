Joshua Tarling është fituesi i etapës së dytë të “Giro d’Italia”, që u mbajt në Tiranë. Çiklisti britanik fitoi në garën kronometri, duke lënë pas tij Primoz Roglic.

Tarling regjistroi kohën 16:07, në pistën prej 13.7 km, duke lënë pas sllovenin që kishte 1 sekondë më pak. Në vendin e tretë u rendit Jay Vine, i ndjekur nga italiani Affini dhe çeku Vacek.

Renditja e etapës së dytë

Fituesi i etapës së parë, Mads Pedersen, u rendit në vendin e shtatë, me 12 sekonda më pak.

Sa i përket renditjes së përgjithshme, në vendin e parë qëndron Rognic, i ndjekur nga Pedersen dhe Vacek.

Renditja e përgjithshme

Të Dielën do të zhvillohet etapa e tretë dhe e fundit në Shqipëri, me garën që do të jetë në qytetin e Vlorës.

