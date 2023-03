“Etika” rikthen debatet në Kuvend

15:56 02/03/2023

Balluku: Opozita e përbaltjes, në aferë me viktima

“Deklarata e të gjithë këtyre zonjave që na duhej diku për ta paraqitur kundër këtij Berishës, që të gjitha gratë e dënojnë se shpif vetëm se unë kisha denoncuar me të drejtë aferat dhe do të vazhdoj t’i denoncoj pa asnjë hezitimi kur ato janë kundër interesit të vendit dhe shoqërisë time.”

Kjo deklaratë e bërë nga Sali Berisha në sallën e Kuvendit, ka sjellë sërish debate mes mazhorancës dhe opozitës lidhur me etikën e përdorur nga deputetët në Parlament.

Zv/kryeministrja Belinda Balluku akuzoi demokratët se në shkelje të çdo kodi moral dhe etik fyejnë jo vetëm deputetet gra, por tejkalojnë çdo cak duke u marrë edhe me familjarë të tyre.

“Janë ata që i përmendin Edi Ramës edhe gruan Lindën, apo të bijën e saj. Por i duhet kujtuar opozitarëve këtu se Linda ndryshe nga familjarët e tyre nuk është ngatërruar asnjëherë as me shtetin dhe as me pushtetin. Mjafton t’u kujtoj këtu Gërdecin dhe e dini mirë ju si i keni lidhjet me familjarë ngushtësisht të lidhur me afera që kanë pasur viktima“, u shpreh Balluku.

Shkelja e etikës në Parlament u ka kushtuar 27 deputetëve të opozitës përjashtimin për disa herë radhazi nga punimet e Parlamentit, përfshirë këtu edhe kreun e demokratëve Sali Berisha.

