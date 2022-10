“Euro 2024”, Duka për Tv Klan: Short i përballueshëm

15:33 09/10/2022

“Reja do qëndrojë edhe për miqësoret”

Kombëtarja ka patur një short të përballueshëm dhe do të synojë kualifikimin në “Euro 2024”. Ky është mendimi i presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka menjëherë pasi mësoi kundërshtarët.

“Nëse do ishim në Grupin B apo C do të ishim më keq. Duke parë ato shorti është i pranueshëm. Janë ekipe të forta, por jo të pathyeshëm dhe kemi si objektiv të jemi një nga dy vendet skuadrat që do të marrin pjesë në Euro 2024”, tha Duka.

Duka tha për TV Klan se gjithçka arrihet në fushë, por për të patur sukses duhet të mos ketë dëmtime dhe lojtarë në formë.

“Shorti është vetëm fillimin dhe nuk arrihet kualifikimi me short. Kualifikimi arrihet në fushë. Kështu që mos kemi futbollistë të dëmtuar, t’i kemi në formë, të kenë minuta me ekipet e tyre, t’i përgatisim mirë ndeshjet dhe këto janë ato që mund të çojnë në rezultate të mira”, u shpreh ai.

Kreu i FSHF-së tha se për miqësoret do të vazhdohet me Edy Reja dhe pas tyre do të shikohet nëse trajneri do të vijojë punën apo do të vijë një tjetër.

Do të vazhdojmë deri në fund të kontratës siç kemi thënë. Do të zhvillojmë ndeshjet miqësore dhe pastaj bashkë me Reja do të mendojmë për eliminatoret e ardhshme nëse do të jetë ai apo dikush tjetër”, u shpreh ai.

Shqipëria ka programuar deri më tani një miqësore me Arabinë Saudite në 26 Tetor në transfertë dhe më Italinë më 16 Nëntor në Tiranë.

