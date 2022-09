EURO 2024, UEFA përcakton formatin e grupeve

23:59 20/09/2022

Rusia përjashtohet nga kompeticioni europian

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s vendosi formatin e kualifikueseve të Euro 2024. Të 53 skuadrat pjesëmarrëse në shortin kualifikues do të ndahen në 10 grupe, 7 prej të cilave do të kenë nga 5 skuadra dhe 3 te tjera do kenë nga 6 skuadra.

10 fituesit e grupeve dhe 10 vendet e dyta do të kualifikohen për turneun final. Tre vendet e mbetura do të vendosen nga faza play-off që do të luhet në Mars 2024.

UEFA bëri të ditur se Rusia është përjashtuar nga kualifikimi në Euro 2024 për shkak të pushtimit të Ukrainës. Shorti do të hidhet më 9 Tetor në Frankfurt. Gjermania si vend organizator merr pjesë direkt.

