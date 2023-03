Euro bie sërish në tregun e këmbimit

16:11 06/03/2023

Monedha europiane, nën 115 Lekë

Euro ka prekur nivelin më të ulët të dy muajve të fundit duke rënë nën 115 Lekë në kursin e këmbimit me lekun. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, këtë të hënë një Euro u këmbye me 114.86 Lekë.

Kjo është hera e dytë për këtë vit që Euro bie nën 115 Lekë, më 4 Janar u këmbye për 114.54 Lekë. Më tej Euro pësoi një rritje të ndjeshme ndaj Lekut, për të nisur sërish trajektoren rënëse.

Sipas ekspertëve të ekonomisë zhvlerësimi i Euros dhe forcim i Lekut vjen në një kohë kur ka një sasi të madhe të euros informale në qarkullim. Ndikim mendohet të ketë dhënë edhe rritja e eksporteve gjatë këtyre dy muajve.

Nëse Euro do vazhdojë të ketë trajektore rënëse në kursin e këmbimit me Lekun, ka gjasa që niveli i inflacionit të bie më tej. Euro arriti nivelin më të ulët të të gjitha kohërave, me 28 Dhjetor të vitit të shkuar, kur zbriti në vlerën e 112.83 Lekëve.

