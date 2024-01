Euro dobësoi tregtinë e jashtme

Shpërndaje







16:56 17/01/2024

INSTAT: Eksportet e importet në rënie, ulet defiçiti tregtar

Përgjatë muajit Dhjetor që lamë pas, vendi ynë ka shënuar një rënie të sasisë së mallrave të eksportuara në tregjet e huaja me 6.6%. Sipas të dhënave të raportuara nga Instituti i Statistikave, dobësim të ndjeshëm kanë shënuar edhe importet e mallrave me -23%. Në këto kushte defiçiti tregtar u ul me 35.3%.

Nëse do të shohim panoramën përgjatë gjithë vitit, sërish treguesit e import-eksporteve janë me bilanc negativ, vlera e të cilëve ka shënuar rënie në eksporte me 9.5% dhe po ashtu në importe me 8.2%.

Sipas kategorizimit të mallrave që dalin në eksport, rolin kryesor mësohet ta kenë dhënë grupi minerale, lëndë djegëse e energji me -10 pikë përqindje ndjekur nga tekstile e këpucë me -4.1 pikë përqindje e ushqim pije e duhan me -1.8 pikë përqindje.

Përgjatë vitit që lamë pas, sa i takon gjeografisë së shpërndarjes në marrëdhënie tregtare, vendi ynë ka zgjeruar partneritetin në eksporte me SHBA, Kosovën e Greqinë, duke ulur nivelin e mallrave të dërguar në Itali, Gjermani e Spanjë. Nga ana tjetër importet kanë regjistruar rritje me Kinën, Gjermaninë e SHBA-në.

Tv Klan