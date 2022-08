Euro drejt qëndrueshmërisë

16:45 23/08/2022

Ekspertët: Shkak, ndërhyrja e BSH dhe ikja e emigrantëve

Euro pritet të shkojë drejt qëndrueshmërisë. Sot 1 Euro këmbehet 116.6 Lekë nga 116.3 Lekë që arriti në fund të muajit Korrik. Sipas ekspertëve të ekonomisë ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë dhe ikja e emigrantëve dhe turistëve masiv janë faktorët kryesorë që pritet të ndikojnë në zhvlerësimin e Lekut kundrejt monedhës europiane.

“Banka ka bërë në mënyrë të vazhdueshme ndërhyrje në treg bën tërheqje Euro nga tregu dhe emetim lek shqiptar dhe duhet të zhvlerësojë lekun dhe të forcojë Euro në raport me Lekun. Ndërhyrja e fundit ishte kur bleu 8 milionë Euro. Emigrantët po shkojnë drejt fundit, turistët verorë po ikin, do ketë më pak valutë në treg”

A rrezikohet që Euro të kthehet sërish në nivelin më të ulët historik sa ai para një muaji? Ekspertët thonë se kjo nuk pritet të ndodhë.

“Tendencat janë që leku do vazhdojë të zhvlerësohet edhe për ditët në vijim dhe shtatori do kapë 120 lekë. Monedha europiane do jetë e stabilizuar në periudhën e Shtatorit qe do rrisë normën e interesit”.

Zhvlerësimi i Lekut dhe forcimi i Euros pritet të ndikojë edhe në rritjen e eksporteve, një nga sektorët kryesor që gjeneron punësim.

