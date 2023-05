Euro ‘fluturon’ pas zgjedhjeve

20:29 17/05/2023

Menjëherë pas zgjedhjeve, Euro ka vazhduar një forcim të shpejtë ndaj Lekut. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, Euro u këmbye me 113.43 Lekë, duke pësuar një rritje me 1.54 Lekë krahasuar me 16 Majin. Ndërkohë që në krahasim me periudhën parazgjedhore dhe pikërisht me 11 Majin, që Euro preku dhe minimimin historik prej 110 Lekë, rritja është 2.8 Lekë.

Në pikat e këmbimit valuator, 1 euro shitet me 114.2 lekë, ndërsa blihet me 112.8 Lekë. Veç Euros, rritje kane pësuar edhe monedhat e tjera. Dollari amerikan, sipas Bankës së Shqipërisë këmbehet me 104,7 Lekë, Paundi Britanik me 130.2, ndërsa Franga Zviceriane me 116.48 Lekë.

Kursi i Euros gjatë kësaj të mërkure është më i larti që prej fundit të muajit Mars të këtij viti. Ndërkohë, luhatja ditore në rendin e më shumë se 1.5 pikëve nuk shënohej që prej fillimit të Marsit të vitit të kaluar, periudhë që përkoi me shpërthimin e luftës në Ukrainë.

Klan News