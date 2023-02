Euro humbet sërish terren ndaj Lekut

16:10 17/02/2023

Ekspertët: Një nga faktorët, shitjet e energjisë nga KESH

Euro ka humbur sërish terren ndaj Lekut. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, 1 Euro këmbehet me 115.57 Lekë në tregun e valutës nga 117 Lekë që ishte pak ditë më parë.

Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo rënie e Euros në raport me monedhën vendase lidhet me faktorë të brendshëm si dhe arkëtimet e KESH nga shitja e energjisë elektrike deri në Janar të këtij viti.

Klodian Muço: Në rastin konkret janë tërësisht faktorë të brendshëm pasi në tregjet europianë, Euro fitonte terren me Dollarin, ndërsa në Shqipëri ndodh e kundërta, lëshon terren në raport me Lekun. Kohët e fundit, nga njëra kemi shitje të ndjeshme të sasive të mëdha të energjisë kështu që kemi arkëtime me Euro nga KESH.

Sipas parashikimeve të ekspertëve të ekonomisë, kjo rënie e Euros nuk pritet të ndalet.

“Tendencat janë akoma rënëse. Mund të kapë edhe nivelet më të ulëta historike.”

Nga ulja e monedhës europiane, përfituesit janë importuesit, të cilët marzhin e fitimit duhet ta reflektojnë edhe në uljen e çmimeve për konsumatorët.

“Tregtarët kanë tendencë të përfitojnë dhe marzhin e fitimit nga kjo situatë e kalojnë në xhepat e tyre.”

Më 28 Dhjetor, Euro zbriti në vlerën e 112.8 Lekëve, niveli më i ulët historik i saj në kursin e këmbimit me Lekun.

Tv Klan