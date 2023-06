Euro mbetet nën 110 Lekë

15:56 27/06/2023

Ekspertët: Raport i ri në tregun e këmbimit

Monedha europiane po vendos një raport të ri me Lekun. Përgjatë gjithë muajit Qershor, Euro është këmbyer me më pak se 110 Lekë. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 Euro këmbehet këtë 27 Qershor me 106.91 Lekë.

“Tendenca e përgjithshme është një kurs i ri këmbimi i Euros me Lekun, që mendoj se do vazhdojë për një periudhë disa mujore”.

Sezoni veror turistik do mbushë edhe më tej tregun shqiptar me Euro, për pasojë parashikimet janë që rënia e monedhës europiane të vijojë.

“Të paktën në një periudhë afatshkurtër pse jo dhe afatmesme, shifrat 1 Euro me 120 apo 130 janë shumë larg për t’u arritur.”

Gjendur përballë ekuilibrit të ri mes monedhave, ekspertët këshillojnë përshtatjen e bizneseve.

“Përderisa akoma ky lloj ndryshimi i kursit të këmbimit nuk është rrezik për stabilitetin makroekonomik, mendoj se duhet të përshtatemi ta integrojmë në gjithë vendimmarrjen këtë kurs të ri dhe të bëjmë ato lloj politikash për të ndihmuar ato biznese që preken.”

Leku është forcuar edhe kundrejt monedhave të tjera. Që nga fillimi i muajit Qershor, 1 Dollar po këmbehet poshtë 100 Lekëshit.

Ndërsa Paundi këtë të martë u këmbye me 124.29 Lekë.

