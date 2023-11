Euro në rënie, këmbehet 104.42 Lekë

17:00 10/11/2023

Monedha kombëtare forcohet edhe ndaj valutave të tjera

Euro po vijon rënien në kursin e këmbimit me Lekun edhe gjatë muajit Nëntor.

Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane u këmbye këtë të Premte me 104.42 lekë, pothuajse 1.1 lekë më pak që nga fillimi i këtij muaji.

Kursi Euro-Lek ndodhet aktualisht në vlerat më të ulëta të tre muajve të fundit dhe po kthehet në nivelet ku ndodhet periudhës së pikut të sezonit veror.

Monedha kombëtare arriti të ruajë pozita të forta edhe pas përfundimit të sezonit turistik, duke treguar se mbiçmimi i monedhës vendase tashmë mbështetet në ekuilibra të qëndrueshme të mekanizmave të tregut.

Pas një mbiçmimi të fortë në fund të muajit Gusht deri sipër nivelit të 110 lekëve, Euro pësoi gradualisht rënie dhe në muajin Tetor u stabilizua pranë nivelit të 106 lekëve. Por, që prej fundit të Tetorit, po shfaqet një tendencë e re e forcimit gradual të Lekut ndaj Euros, duke sjell një rekord të nivelit më të ulët të Euros në 10 ditëshin e parë të Nëntorit.

Rënie të ndjeshme ka pësuar edhe Dollari amerikan i cili edhe pse të Premten pësoi një rritje të lehtë, duke u këmbyer me 97.84 lekë, në krahasim me datën 1 Nëntor ka rënë me mbi 2 pikë. Për një periudhë pothuajse 1-vjeçare monedha europiane është zhvleftësuar me mbi 15% kundrejt Lekut.

Këmbimi i Euros

1 Nëntor 105.51 Lekë

10 Nëntor 104.42 Lekë

Këmbimi i USD

1 Nëntor 99.99 Lekë

10 Nëntor 97.84 Lekë

