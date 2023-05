Euro nis sërish rënien, bie nën 112 Lekë

15:51 21/05/2023

Ekspertët: Luhatjet do vijojnë në prag të sezonit turistik

Pas një rimëkëmbjeje menjëherë pas zgjedhjeve të 15 majit, Euro ka nisur sërish rënien.

Monedha europiane sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë këmbehet aktualisht me 111.67 Lek, me një rënie prej 1.76 Lekësh, në krahasim me pikun e këtij muaji që e arriti me 17 Maj kur u këmbye me 113.43 Lek.

Luhatjet e Euros në tregun e këmbimit valutor ekspertët i shpjegojnë me paranë informale në qarkullim si dhe efektin e zgjedhjeve lokale.

“Para zgjedhjeve u hodhën rreth 530 mln Euro për fushatën që ishin investime publike, kështu që pati shumë likuiditet. Në ditët e para pas zgjedhjeve, deri diku pezullimi i punimeve publike ndoshta pati këtë luhatjen, një pjesë e parave që u hodhën qoftë nga kandidatët, normalisht mbaruan zgjedhjet dhe nuk kishte më kërkesë në treg”, tha Klodian Muça, ekspert ekonomie.

Gjendur përballë sezonit turistik parashikimet tregojnë se euro do vazhdojë të qëndrojë e zhvlerësuar në raport me Lekun.

“Me shumë gjasa Euro do vazhdojë rënien, mund të shkojë deri në 102 Lek, ndoshta do vazhdojë rritjen në shtator. Duhet të marrim në konsideratë faktin se 140 nuk ka për të shkuar më ndoshta në 5 vitet e ardhshme”.

Banka e Shqipërisë e ka shpjeguar forcimin e lekut ndaj euros me përmirësimin strukturor të ekonomisë shqiptare.

Ndërkohë luhatje në tregun e këmbimit valutor kanë pësuar edhe monedhat e tjera, që janë në rënie. Dollari sot këmbehet me 103.42 lek, ndërsa Paundi me 128.54 Lek.

