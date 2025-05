Në prag të Euro U-17 në Shqipëri, Federata Shqiptare e Futbollit ka përfunduar një tjetër impiant.

Fusha në stadiumin “Selman Stërmasi” është transformuar totalisht dhe disa skuadra do të stërviten aty, nga ato që do të marrin pjesë në Europianin U-17.

Falë ndërhyrjes së Federatës Shqiptare, fusha është kthyer në gjendje optimale për zhvillimin e seancave stërvitore.

Vetëm pak ditë na ndajnë nga nisja e Kampionatit Europian U-17, ndërsa ekipet finaliste pritet të mbërrijnë në Tiranë gjatë javës së ardhshme.

Shqipëria U-17 do të nisë rrugëtimin e saj më 19 Maj, me ndeshjen hapëse të Europianit ndaj Portugalisë, që do të luhet në “Arenën Kombëtare”, në orën 18:00.

/tvklan.al