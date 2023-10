Euro2024, 1.2 milion bileta në shitje

13:05 04/10/2023

Çmimet variojnë nga 30 deri në 1 mijë Euro, përfitojnë edhe ato me aftësi ndryshe

Përveç Gjermanisë nuk ka asnjë kombëtare të kualifikuar, por UEFA ka gati biletat për tifozët që duan të ndjekin Euro2024. Mbi 1.2 milionë bileta kanë dalë tashmë në shitje, me tifozët që mund të bëjnë të tyren për çmime tepër konkuruese. 200 mijë bileta do të shiten për 30 Euro, ndërsa pjesa tjetër, rreth një milionë do të kenë mundësi tifozët dhe qytetarët e thjeshtë për t’i bërë të tyret për më pak se 60 Euro. Kjo do lejojë çdo qytetarë për të blerë biletën e Euro2024, pavarësisht nëse kombëtarja e tij arrin të kualifikohet në turneun më të rëndësishëm të kontinentit.



Për të lehtësuar aksesin për sa më shumë tifozë, një individ mund të blej maksimumi katër bileta për një ndeshje, por vetëm një biletë për çdo aplikant në ditë. Struktura e çmimit të biletave për UEFA EURO 2024 mbetet e aksesueshme për sa më shumë tifozë të jetë e mundur. Gjithashtu, UEFA do të vë në dispozicion biletat për tifozët me aftësi të kufizuar për çdo përballje të Euro2024. Pavarësisht vendndodhjes së tyre në stadium, këto bileta do të kenë çmimin më të përballueshëm. Tifozët me aftësi të kufizuara mund të kërkojnë gjithashtu një biletë falas për shoqëruesin e tyre. Në total, pritet që të dalin në shitje 2.7 milionë bileta, 1 milion prej të cilave do të jenë të aksesueshme për kombëtaret e kualifikuara.

