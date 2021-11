Eurobasket 2025, Shqipëria e nis me fitore

23:59 25/11/2021

Kombëtarja e meshkujve mund Luksemburgun

Kombëtarja e basketbollit të meshkujve i nisi mbarë parakualifikueset e Eurobasket 2025.

Kuqezinjtë e Afrim Bilalit fituan sfidën me Luksemburgun me rezultatin 92 – 89 në takimin e zhvilluar të enjten në Durrës.

Një lojë e mirë e Kombëtares që rikthehet te suksesi pas gati 2 vitesh. Ndeshjen e radhës Shqipëria do ta luajë më 24 shkurt me Rumaninë në transfertë. Në turin pasardhës kualifikohet vendi i parë në grup dhe i dyti me rezultatet më të mira.

