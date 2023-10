Eurodeputeti: Veprime të rrepta ndaj Serbisë nëse Radoiçiç nuk ekstradohet në Prishtinë

10:40 23/10/2023

“Nëse Milan Radoiçiç nuk ekstradohet në Prishtinë, kjo do të komplikojë marrëdhëniet tashmë të vështira ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe reagimet e mundshme të bashkësisë ndërkombëtare mund të rezultojnë në veprime edhe më të rrepta politike dhe diplomatike ndaj Serbisë”.

Kështu tha në një intervistë për gazetën serbe “Nova”, deputeti i Parlamentit Evropian Tonino Picula, i cili përpiloi tekstin e Rezolutës së miratuar së fundmi nga PE-ja për agresionin në Banjskë të Zveçanit ku u vra polici Afrim Bunjaku.

I pyetur nëse beson se kryeministrja serbe Ana Bërnabiç dhe presidenti Aleksandar Vuçiç e dinin për përgatitjen e sulmit terrorist të Banjskës ai tha se nevojitet një hetim i thelluar për të zbuluar të gjitha provat.

“Le të nisemi nga fakti se kryeministrja Bërnabiç është, pa dyshim, vetëm formalisht, dhe presidenti Vuçiç është lideri i vërtetë i Serbisë, dhe si të tillë ata duhet të ishin të përditësuar me ngjarjet e rëndësishme në vend dhe fqinjësinë e afërt, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me sigurinë dhe marrëdhëniet politike të jashtme. Megjithatë, për të përcaktuar nëse ata kanë ditur për sulmin terrorist dhe nëse ata kanë nxitur konfliktin në ndonjë mënyrë, është e nevojshme të kryhet një hetim i thelluar për të zbuluar të gjitha provat dhe informacionet përkatëse”.

“Duke pasur parasysh se ekziston një shqetësim legjitim për çdo lloj përhapjeje të konfliktit në vendet fqinje në rajonin e Ballkanit Perëndimor, siç u shpreh nga Picula, Parlamenti Evropian javën e kaluar miratoi me shumicë dërrmuese një rezolutë që u bën thirrje vendeve anëtare të BE-së të vendosin masa kufizuese të synuara kundër aktorëve destabilizues në Serbi lidhur me sulmin terrorist ndaj policëve të Kosovës. Kjo situatë është një sfidë dhe provë serioze për të gjithë aktorët në rajon”.

“Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se Parlamenti Evropian disa herë më parë ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me situatën në Kosovë dhe lëvizjet e autoriteteve serbe, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet e Beogradit me Rusinë dhe Kinën. Ky është një faktor shtesë që merret parasysh kur merret parasysh familjariteti dhe përfshirja e mundshme e liderëve serbë në këtë situatë”, thekson ai.

“Në çdo rast, hetimet dhe reagimet politike ndaj ngjarjeve të tilla duhet të zhvillohen me respekt të plotë të shtetit ligjor dhe transparencës për të vërtetuar të vërtetën e vërtetë”. Rezolutat e lartpërmendura dhe thirrjet për masa kufizuese tregojnë seriozitetin e situatës, por konkluzionet përfundimtare duhet të bëhen vetëm në bazë të provave dhe analizave të ekspertëve”.

“Siç thuhet në rezolutën e miratuar nga Parlamenti, masat kufizuese duhet të përfshijnë, por pa u kufizuar në, ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e udhëtimit ndaj aktorëve destabilizues në veri të Kosovës, si Milan Radoiçiq, i cili mori përgjegjësinë për organizimin e sulmit terrorist të lartpërmendur”, tha eurodeputeti.