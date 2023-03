Euroizimi i tregut të sigurimeve, rritje në 2022

19:05 27/03/2023

AMF: Pesha e primeve të shkruara në Euro nga 30% shkoi në 32%

Në fund të vitit 2022, pesha e sigurimeve apo primeve të shkruara në Euro kundrejt totalit arriti në pothuajse 32% nga 30% që kishte qenë në fund të 2021.

Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, pesha e primeve të shkruara për aktivitetin e Sigurimit Jo-Jetë është rritur me 2.3 pikë përqindje dhe ka arritur në 32%, nga 29.7% që kishte qenë në fund të 2021.

Ndërsa këto janë disa nga kategoritë që kanë shfaqur rritjen më të theksuar të sigurimeve në euro gjatë 2022.

Pesha e konsiderueshme e sigurimeve të arkëtuara në euro reflektohet edhe në strukturën e depozitave bankare të shoqërive të sigurimit. Në fund të 2022, këto shoqëri zotëronin rreth 12.8 miliardë lekë depozita, nga të cilat pothuajse 51.5% ishin të mbajtura në valutë të huaj.

Ndërkohë paraqitet rritje e lehtë e peshës në euro për Sigurimin e Jetës në grup, me 2.1% dhe Sigurimin e Jetës së Debitorit me rritje të peshës me 1%.

Tendenca e euroizimit të tregut të sigurimeve ishte frenuar gjatë vitit 2020, kur pandemia dha ndikim të ndjeshëm te shumë produkte që zakonisht kuotohen dhe shiten në Euro.

Klan News