Euronews: Parajsa e Parkut Kombëtar të Vjosës

15:52 01/05/2023

Rrjeti televiziv prestigjioz fton turistët ta vizitojnë

Rafting, ushqime të shijshme dhe banja termale ju presin në parkun më të ri kombëtar Vjosës në Evropën Lindore. Kështu e nis artikullin rrjeti televiziv Euroneës duke i ftuar turistët e huaj për të vizituar parajsën në parkun Kombëtar të Vjosës.

I cilësuar lumi më i egër, Vjosa për nga bukuria dhe domethënia e ka fituar emrin “Zemra Blu e Evropës”. Turistët mund të zgjedhin tre qytetet më piktoreske si Gjirokastra, Tepelena dhe Përmeti për të eksploruar parkun më të ri në Evropën Lindore.

Përmes kësaj mënyre tërësisht origjinale turistët do të njihen me bukuritë e fshatrave. Tek këta të fundit turistët do të kenë mundësinë të provojnë kuzhinën tradicionale shqiptare e cila sipas gazetarit Franc Merkuri është mjaft e bollshme.

Për të gjithë aventurierët, kanioni i Langaricës dhe shpellat përreth Petranikut janë idealet. Ndërsa për diçka më komode sugjerohen llixhat e zonës, të cilat janë shfrytëzuar në të kaluarën nga qytetarët për të kuruar probleme të ndryshme shëndetësore.

Ndërsa përmes lagunës së Nartës, një nga më të mëdha dhe më të pasura ekologjikisht, vizitorët do të njihen me peizazhe të mahnitëse dhe gjallesa të ndryshme si, flamingot, pelikanët dhe deri te delfinët.

