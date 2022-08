Europa do të zgjerojë vaksinimin kundër lisë së majmunit

11:52 10/08/2022

Vendet anëtare kërkojnë që të ndjekin të njëjtën qasje me SHBA për të shtuar furnizimet në doza më të vogla

Zyrtarët e shëndetësorë në Evropë po diskutojnë nëse do të ndjekin të njëjtën masë të Shteteve të Bashkuara për të shtrirë furnizimet e vaksinës kundër lisë së majmunëve. Në total në të gjithë botën janë regjistruar mbi 27,800 raste të lisë së majmunëve kryesisht në mesin e meshkujve që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj të tjerë dhe 12 vdekje në mbarë botën këtë vit.

Furnizimet e vaksinës kryesore bavareze nordike, e vetmja vaksinë e autorizuar për të parandaluar linë e majmunëve dhe një pjesë kyçe e përgjigjes globale të shëndetit publik, janë të pakta, sipas OBSH-së dhe agjencive të tjera shëndetësore qeveritare.

E ashtuquajtura qasje e kursimit të dozës kërkon gjithashtu administrimin e vaksinës Jynneos të bavarezit Nordic me një injeksion vetëm nën lëkurë dhe jo në inde një praktikë që mund të ringjallë më mirë sistemin imunitar.

Marrësit do të merrnin edhe dy doza me një distancë prej katër javësh. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thanë se politika e re do të shumëfishonte menjëherë 440,000 dozat e plota të disponueshme aktualisht në më shumë se 2 milionë doza më të vogla.

FDA autorizoi qasjen për të rriturit 18 vjeç e lart, të cilët janë në rrezik të lartë të infeksionit nga lija e majmunit. Kjo qasje e ashtuquajtur është provuar më parë me vaksina të tjera, duke përfshirë poliomielitin, por provat janë të kufizuara nëse mund të funksionojë për linë e majmunëve.

Ndërkohë, disa qeveri në Evropë po ndërmarrin hapa të tjerë për të zgjeruar furnizimet ekzistuese. Britania po ofron vetëm një dozë për njerëzit më të rrezikuar si një masë e përkohshme për të përballuar të paktën një mbrojtje për një numër më të madh njerëzish.

Rregullatorët vunë në dukje një studim të vitit 2015 që tregonte se vaksinimi me një të pestën e vaksinës tradicionale me dy doza gjeneroi një përgjigje të fortë të sistemit imunitar të krahasueshme me atë të dozës së plotë.

Rreth 94% e njerëzve që merrnin dozën më të vogël kishin nivele të konsiderueshme të antitrupave kundër virusit, krahasuar me 98% të atyre që merrnin dozën e plotë. Sëmundja virale ka qenë endemike në pjesë të Afrikës për dekada dhe u raportua për herë të parë këtë vit jashtë atyre vendeve në maj.

