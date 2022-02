Europa “kalon” përmes Kupës së Shqipërisë

22:37 11/02/2022

Laçi, Teuta, Vllaznia e Partizani duan “ta mbyllin” me trofe sezonin

Teuta, Laçi, Partizani dhe Vllaznia janë skuadrat gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë për sezonin 2021-2022. Partizani kaloi për herë të parë pas 15 vitesh në këtë raund të Kupës.

Kurbinasit janë skuadra e vetme aktualisht në garë për titull dhe në kampionat edhe në Kupë, me ekipet e tjera që mbeten disi mbrapa në Superligën shqiptare. Kjo e bën akoma dhe më shumë interesante dy raundet e ardhshme, pasi fitimi i turneut do i siguronte automatikisht një biletë për në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm.

Për të mësuar se si do të jenë kryqëzimet në rrugën deri në finale, duhet pritur muaji Mars, pasi atëherë parashikohet që të hidhet shorti, pak javë para ndeshjeve të para gjysmëfinale. Sipas kalendarit të sezonit të FSHF-së, ndeshjet gjysmëfinale do të luhen më 30 Mars dhe më 13 Prill, për të përcaktuar më pas ekipet që do të shkojnë në finalen e madhe të Majit.

