Europa Liga zhvilloi mbrëmjen e së enjtes gjysmëfinalet e para.

Arsenali fitoi 3 – 1 me përmbysje me Valencian.

Ekipi tjetër anglez, Chelsea barazoi 1 – 1 në fushën e Frankfurtit.

Këto rezultate shtyjnë për takimet e kthimit kualifikimin.

Ndeshjet do të zhvillohen javën e ardhshme ku do të përcaktohen finalistët që do të diskutojnë trofeun më 29 maj në Baku.

Tv Klan