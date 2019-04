Arsenal – Valencia dhe Frankfurt – Chelsea janë ndeshjet gjysmëfinale të këtij sezoni të Europa League. Përballjet e së enjtes vendosën këto sfida.

Arsenali fitoi edhe përballen e kthimit me Napolin. Në San Paolo përfundoi me suksesin 1 – 0 të ekipit anglez.

Vaencia mundi me rezultatin 2 – 0 Villarealin. Fitore 4 – 3 për Chelsean me Slavian e Pragës, ndërsa Frankfurti ia doli të fitojë 2 – 0 ndeshjen e kthimit me Benfikën.

