Europa me sytë nga Katar 2022

10:16 24/03/2022

Mbrëmja e sotme do të jetë tepër emocionuese për kontinentin Europian. Në orën 20:45 luhen katër përballjet gjysmëfinale plej-off të Kupës së Botës. Polonia është skuadra e parë që ka siguruar finalen, pas pezullimit të Rusisë për shkaqe që tashmë dihen, ndërsa rivali i tyre do dalë nga çifti, Suedi-Republika Çeke. Vendasit, e 17 janë më të favorizuar, kundrejt kombëtares që mban vendin e 31 në renditjen e FIFA-s. Me interes pritet edhe dueli mes Italisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Kombëtarja ballkanase sfidon kampionët e Europës në një duel historik për ta. Futbollistët shqiptarë pritet të bëjnë diferencën në këtë përballje. Vëmendja do jetë e fokusuar edhe në “dragao”, aty ku masin forcat Portugalia dhe Turqia.

Luzitanët do vuajnë mungesa të rëndësishme për shkak të infektimit me Covid-19 të disa prej lojtarëve. Jo pa interes edhe dueli mes Uellsit dhe Austrisë, teksa për përballjen mes Skocisë dhe Ukrainës, UEFA ka premtuar se do të marrë një vendim shumë shpejt për shkak të kushteve të pazakonta që ndodhet shteti ukrainas.

