Europa, vatra e re e lisë së majmunit

16:30 15/06/2022

OBSH: Kontinenti ka 85% të rasteve të të prekurve

Europa po shndërrohet në një vatër të dytë në botë për Linë e Majmunit. Organizata Botërore e Shëndetësisë jep alarmin se kontinenti është bërë vatër e përhapjes së virusit, që origjinën e ka nga vendet e Afrikës.

Në një konferencë për shtyp drejtuesi i OBSH-së për rajonin e Europës, Hans Kluge tha se vetëm këtë kontinent numërohen të paktën 1500 të prekur, një shifër që përbën 85% të numrit total të të prekurve të valës së fundit të përhapjes në gjithë globin.

Lajm i mirë është që deri më tani nuk ka asnjë vdekje nga kjo sëmundje, çka e mban të ulët nivelin e alarmit. Komisioni Europian nënshkroi të Martën një marrëveshje me një firmë daneze për furnizimin me mbi 100 mijë doza vaksinash, që u jepen atyre që kanë pasur kontakte me të infektuarit. Sipas ekspertëve, marrëdhëniet seksuale janë mënyra kryesore e përhapjes.

