Europa ‘zien’ nga projektet e reja

22:00 30/09/2022

Sfidat “All Star” të futbollit europian mund të bëhen realitet. Ideja e nisur javët e fundit nga pronari i ri i Chelsea, Todd Boehly i ka pëlqyer së tepërmi skuadrave të tjera. Pavarësisht ngjeshjes së shumtë të kalendarit, klubet janë gjithmonë në kërkim të burimeve të tjera të të ardhurave.

Turne që do të zhvillohet mes katër kampionateve më të forta në kontinentin e vjetër, si Seria A italiane, Premier League angleze, La Ligën spanjolle dhe Bundesligën gjermane. Nëse kjo ide do të bëhet realitet, nuk dihet ende sesi dhe kur do të zhvillohet, në muajt e verës gjatë fazës përgatitore apo në pauzën e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri.



Gazeta britanike “The Times” ka “skicuar” formacionet në katër kampionatet më të forta si një hipotezë sesi pritet të zhvillohet ky turne, duke përfshirë në listë lojtarët më të mirë për secilin nga kampionatet. Liverpool e Manchester City dominojnë, teksa pjesë plotësuese shihen edhe lojtarë të Chelsea dhe Arsenal. Ndërkaq, në ekipin e ëndrrave të Seria A, skuadrat e pjesës së sipërme të tabelës përfaqësohen me nga një futbollist.

Formacioni i La Ligës formohet nga gërshetimi i lojtarëve të dy ekipeve spektakolar si Barcelona e Real Madrid, përjashtuar këtu Himenez të Atletiko Madrid. Ndërkohë, në Bundesligën gjermane dominojnë futbollistët e Bayern Munich, përfshirë këtu edhe lojtarë nga Lajpzig dhe Borussia Dortmund.

