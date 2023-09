Europe 1: Franca nuk do jetë strehë për mafian shqiptare! Arrestimi i Behar Bajrit mesazh për…

18:05 06/09/2023

Media franceze Europe 1 ka pasqyruar lajmin e arrestimit të Behar Bajrit nga hetuesit francezë të hënën në Strasbourg (Lexo më shumë). “I kërkuar nga Interpol dhe i dyshuar si i përfshirë në vrasjen e një prej rivalëve të tij, ai do të ekstradohet dhe do t’i dorëzohet autoriteteve shqiptare”, shkruan Europe 1 që në hyrje të lajmit. “Franca nuk është dhe nuk do të jetë asnjëherë strehë e mafias shqiptare. Me arrestimin e tij, ky është një mesazh që autoritetet franceze po i dërgojë drejtuesve të organizatave kriminale në Europën Lindore”, thekson media franceze.

Arrestimi i 43-vjeçarit Bajri erdhi pas lëshimit të urdhërarrestit ndërkombëtar nga SPAK më 26 Korrik. Pas arrestimit ai u dërgua në burg, në pritje të ekstradimit drejt Shqipërisë. Bajri raportohet se kishte kërkuar azil në Francë në vitin 2021.

Ndërkohë, autoritetet shqiptare kanë nisur të përgatisin dokumentacionin e nevojshëm për procedurat e ekstradimit të Behar Bajrit nga Franca në Shqipëri. Të dhënat e dosjes për të cilën u lëshua një masë sigurimi “arrest në burg” në mungesë nga Gjykata e Posaçme do të bëhen pjesë e procesit në Francë për ekstradimin e tij drejt vendit tonë (Lexo më shumë).

Behar Bajri, i njohur edhe me mbiemrin Brajoviq, akuzohet nga Prokuroria e Posaçme se ishte organizator në vrasjen e Gjin Boriçit në Shkodër, në 2020-n. Gjithashtu në plagosjen e shtetasit Taulant Pepaj, dhe në përgatitjen e planeve për atentate që nuk u realizuan në 3 raste.

Ngjarjet u zbardhën nga komunikimet enkriptuara në rrjetin Sky, të sjella në Shqipëri nga autoritetet franceze, ku Behar Bajri rezulton në dhjetëra komunikime me biznesmenin Pëllumb Gjoka dhe disa të tjerë, teksa flasin për ngjarjet kriminale./tvklan.al