A do të luftojë për Europën apo sërish e pret një vend në garën për mbijetesën? A ka këtë sezon skuadër më cilësore apo ka pika të dobëta? Tirana dhe tifozët e saj janë në udhëkryq.
Tre ndeshjet e fundit në kampionat kanë rikthyer hijet e së kaluarës, pasi bardhebutë kanë koleksionuar vetëm 1 pikë nga 9 të mundshme. Sigurisht që kalendari ka qenë i vështirë dhe i ka vënë përballë ekipe të forta si Dinamo dhe Egnatia, por edhe Vllazninë në një moment që i duheshin më shumë se kurrë pikët.
Trajneri Klafuricc ka arritur që të grumbullojë 12 pikë në 10 ndeshje të luajtura, mesatarisht 1.2 pikë. Por cila është realisht forca e klubit bardheblu? Kjo është pikëpyetja e madhe. Në letër pavarësisht rritjes së cilësisë në krahasim me një vit më parë, ende nuk mund të jetë në të njëjtin nivel me Egnatian, Dinamon, Teutën apo ndonjë skuadër tjetër.
Sigurisht që Tirana këtë vit ka një skuadër me organikë më të plotë, më të organizuar dhe që në fushën e lojës ka dhënë sinjale pozitive në disa ndeshje, por vetëm kjo nuk mjafton. Duhet patjetër që në klub të jenë të vetëdijshëm për vështirësitë që i pret edhe në këtë sezon dhe të mos mendojnë se Europa do të jetë e lehtë për t’u arritur. Vetëm në këtë mënyrë mund të shkojnë larg dhe të jenë kandidatë për vendet e para të tabelës së klasifikimit.
Dueli i radhës për kryeqytasit është shumë i rëndësishëm pasi sjell përballë Teutën, skuadër që do të kërkojë patjetër reagimin pas 3 ndeshjeve pa fitore.
/tvklan.al