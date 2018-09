Euroskeptiket drejt triumfit në Suedi

E djathta radikale pritet të pushtojë edhe Suedinë. Sondazhet tregojnë se nacionalistët e grumbulluar nën siglën e Partisë Demokratike Suedeze pritet të sigurojnë mbi 20% të votave në zgjedhjet e zhvilluara këtë të diel.

Kreu i nacionalistëve Jime Akeson e përqendroi fushatën elektorale tek politikat kundër emigracionit dhe kundër Bashkimit Europian. Duket se kjo ka prekur zemrat e një pjese të mirë të elektoratit suedez, që shqetësimin më të madh të momentit ka krizën e emigrantëve që erdhën me fluksin e madh të viteve 2015-2016. Në atë periudhë Suedia ishte një ndër destinacionet kryesore të refugjatëve dhe emigrantëve nga Lindja e Mesme, Afrika dhe Azia dhe priti në total rreth 163 mijë azilkërkues.

Megjithatë kujtdo që do të renditet në krye do t’i duhet të bëjnë aleanca pas zgjedhore për të formuar qeverinë. Për këtë, nacionalistet euroskeptikë do ta kenë të vështirë pasi shumë prej partive kryesore të vendit kanë paralajmëruar se nuk do të bëjnë aleancë me radikalët e djathtë. Më i favorizuari në këto aleanca, pritet të jetë kryeministri aktual Stefan Lëfven, i cili pritet të ketë një rol vendimtar në formimin e qeverisë së re.

Tv Klan